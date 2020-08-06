США предлагают до $10 млн вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборы

Речь идет об иностранном вмешательстве в выборы в США посредством компьютерного мошенничества или хакерства.

США предлагают до $10 млн вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборы
Фото: autocentre.ua

Государственный департамент США предлагает вознаграждение в 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы.

"Если у вас есть информация об иностранном вмешательстве в выборы в США путем компьютерного мошенничества или хакерства, сообщите нам, и вы можете получить право на вознаграждение", - говорится в сообщении в твиттере Госдепа.

REWARD! Up to $10 M

If you have information on foreign interference in U.S. elections through computer fraud or hacking, let us know and you could be eligible for a reward. Learn more: https://t.co/AvbPRsuSXy#Election_Reward #Protect2020 pic.twitter.com/bdEx8AynIx

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) August 5, 2020

Такая деятельность может включать кибернападения на избирательную инфраструктуру, кандидатов и должностных лиц, занимающихся избирательным процессом, отмечает Голос Америки.

Награда назначена за информацию с "идентификацией или определением местоположения любого лица, которое по указанию или под контролем иностранного правительства вмешивается в выборы в США на федеральном уровне, местном уровне, либо на уровне штата", - говорится в сообщении.

До президентских выборов в США осталось менее 100 дней. Разведывательные службы США ранее сообщали о попытках вмешательства в американские выборы 2016 года со стороны РоSSии и других стран, включая хакерские нападения.

Госдеп назвал иностранную киберугрозу для выборов "необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и международной политике США".

4 августа Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Опубликованный доклад станет завершающим документом комитета, посвященным теме вмешательства РФ в американские выборы.

В предыдущих отчетах основное внимание уделялось: безопасности выборов в США; дезинформационной кампании РоSSии, которая, как утверждается, велась на платформах социальных сетей; тому, как администрация Обамы отреагировала на "роSSийское вмешательство"; а также оценке разведывательного сообщества в январе 2017 года.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не обнаружили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор тоже не выдвинул обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений недостаточно оснований.

30 июля Трамп предложил перенести президентские выборы. Он отметил, что выборы по почте станут "наиболее неточными и мошенническими в истории". Позже президент США заявил, что не хочет переносить президентские выборы. Его твит о возможности переноса президентских выборов в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19 должен был объяснить, что нельзя проводить выборы по почте.

2 августа Белый дом опроверг намерение президента перенести выборы.

По данным последних опросов, потенциальный кандидат от демократов Джозеф Байден по популярности опережает Дональда Трампа. Разрыв между ними составляет, по разным данным, от 8% до 15%.

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