Степанов отрицает, что призывал закрывать церкви из-за COVID-19

Ранее министр доложил президенту, что главная причина роста заражения ковидом - богослужения в селах на Западной Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что МОЗ никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге во время посещения Львовской области, сообщает

Укринформ.

"Обвинений я в адрес церквей никогда не высказывал, это какая-то манипуляция", - заявил Степанов.

По словам министра, он сам посещает церковь и наблюдает при этом, что правила, введенные на период карантина, там иногда не выполняются.

"Я думаю, что здесь надо подумать о здоровье прихожан. И если есть проблема в том или ином храме, просто исправить ее... А (относительно) любых заявлений... Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытие церквей? Это начали придумывать даже не из того, что я говорил, а самостоятельно", - заявил Степанов.

Напомним, 30 июля министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Зеленским доложил, что главной причиной роста количества инфицированных на западе Украины, особенно в селах, стали богослужения.

Всеукраинский совет церквей заявил, что применял достаточно необходимых карантинных мер, и призвал руководство МОЗ прекратить практику обобщенных обвинений в адрес всего религиозного сообщества.

ВСЦиРО посоветовал МОЗ сосредоточить внимание на внедрении эффективных мер, чтобы уменьшить риски инфицирования украинцев в общественном транспорте, учреждениях торговли, банковских и государственных учреждениях, в развлекательных заведениях и других местах скопления людей.