Активистка осуществила попытку самосожжения у здания полиции во Львове

Живко заявляет о давлении и запугивании со стороны полиции в отношении ее самой и ее семьи.

Во Львове руководительница всеукраинской общественной организации "Объединение добровольцев" Елена Живко облила себя бензином и пыталась поджечь, чтобы привлечь внимание к "беззаконию и давлению" на ее родных со стороны полиции.

У здания полиции, где Живко собиралась осуществить самосожжение, которое накануне в анонсировала в соцсети, собралось около 200 человек, сообщает Укринформ.

Когда Живко облила себя бензином, полиция среагировала быстро. Полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку и не позволили поджечь себя.

На месте дежурили полицейские, спасатели, карета скорой медицинской помощи.

Накануне Живко написала, что ее брат отвозил тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, однако по дороге машину остановили и брата задержали. Женщина хочет узнать, где находится ее брат и почему его задержали.

Живко утверждает, что это уже не первый раз, когда оказывается давление и запугивание со стороны полиции в отношении ее самой и ее семьи. По ее словам, у родителей постоянно проводят обыски по непонятным причинам, ничего не находят, но для людей старшего возраста - это стресс.

Также активистка вспомнила о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением. Однако, заявила она, никакого следствия относительно вероятного отравления не велось, хотя заявление в полицию она написала.

Люди, которые пришли к зданию полиции, узнав, что дело о задержании брата движется очень быстро и уже сегодня ему должны избрать меру пресечения в Галицком суде города Львова, колонной двинулись к суду.

Если ее брата не отпустят и в дальнейшем будут оказывать давление на активистов и ветеранов роSSийско-украинской войны, Живко угрожает объявить бессрочную голодовку под стенами Главного управления полиции во Львовской области.

Напомним, что в феврале мужчина под Офисом президента совершил самоподжог на пикете. Активист остался жив, но получил ожоги.