Суд признал незаконным арест картин Порошенко

Апелляционный суд, в частности, отметил отсутствие постановления следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска.

Суд признал незаконным арест картин Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Голованя и отменил арест картин из семейной коллекции, которые экспонируются в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара», пишут "Українські новини".

В своем решении Апелляционный суд, в частности, отметил отсутствие постановления следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска. Суд обратил внимание на то, что в материалах дела не содержится данных об обращении стороны обвинения о легализации проведения такого обыска непосредственно после его проведения.

Коллегия судей считает, что законность ареста имущества не была доказана, однако следственный судья Печерского суда на это внимания не обратил и принял решение об аресте имущества. Таким образом, указанное решение подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.

Также коллегия судей обращает внимание на то обстоятельство, что обращаясь с ходатайством к следственному судье, прокурор отметил в тексте ходатайства, что был проведен именно неотложный обыск и просил наложить арест на имущество, изъятое во время неотложного обыска. И только во время судебного заседания в апелляционном суде представитель прокуратуры сослался на то, что имел место не обыск, а осмотр, отметив, что после отказа в удовлетворении ходатайства о легализации обыска был составлен протокол осмотра, за легализацией которого в дальнейшем обратился прокурор.

По мнению коллегии судей, такие действия органа досудебного расследования противоречат принципам правовой определенности, являются недопустимыми и не могут быть основанием для ареста имущества.

Как известно, 26 мая Петр и Марина Порошенко открыли выставку картин из семейной коллекции в Музее Гончара. В этот же день спецназовцы ГБР ворвались штурмом в помещение Музея Ивана Гончара, взломав дверь. Сотрудники ГБР предъявили недействительные удостоверения, кроме того, препятствовали деятельности народных депутатов Украины и журналистов.

Силовики, не имея на то законных оснований, изъяли с выставки документы, доказывающие законные основания ввоза коллекции на территорию Украины и уплату всех необходимых платежей. На сами картины был наложен арест.

Адвокат Игорь Головань после этих событий подал соответствующие заявления о преступлении в отношении превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, в отношении должностного подлога, в отношении фальсификации так называемого протокола обыска, в отношении препятствования законной деятельности журналистов, в отношении препятствования деятельности народных депутатов, в отношении препятствования деятельности адвоката и еще по целому ряду статей УК.

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