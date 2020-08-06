МИД: в оккупированном Крыму продолжают ущемлять права религиозных общин

Украина осуждает выселение общины ПЦУ из кафедрального собора Святых Равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

МИД: в оккупированном Крыму продолжают ущемлять права религиозных общин
Фото: надано Дмитром Кулебою

В Министерстве иностранных дел отмечают, что в оккупированном Россией Крыму продолжают нарушать права человека, в частности - представителей религиозных общин. Об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я хочу очень четко подчеркнуть, что действия государства-оккупанта на временно оккупированном полуострове в отношении религиозных сообществ являются недопустимыми, грубым нарушением прав человека, отражают политику системного преследования религиозных общин, в частности - украинского православного сообщества. Мы осуждаем выселение общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Святых Равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Мы категорически не воспринимаем распространения Россией на украинский Крым действия своего законодательства, что поставило вне закона около 8000 верующих церкви "Свидетели Иеговы"", - отметил глава МИД.

Кулеба напомнил, что два члена этого сообщества были заключены за религиозные убеждения, что является грубым нарушением гуманитарного права.

"Не только ПЦУ и "Свидетелей Иеговы" притесняют - так же административные штрафы были наложены на общины Мессианских евреев, на имама Алуштинского мусульманского сообщества, и мы фиксируем давление на крымских татар, членов мусульманской общины, которые страдают от сфабрикованных дел", - добавил министр .

Напомним, в июне суд в Крыму заменил "свидетелю Иеговы" штраф на шесть лет заключения.

В 2017 году роSSийский Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской религиозной организацией и запретил ее деятельность. После оккупации представителей этого вероисповедания начали преследовать в Крыму.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Международный арбитраж начал рассматривать дело о захвате РФ объектов "Укрэнерго" в КрымуМеждународный арбитраж начал рассматривать дело о захвате РФ объектов "Укрэнерго" в Крыму
ФСБ заявила о задержании "украинского шпиона" в КрымуФСБ заявила о задержании "украинского шпиона" в Крыму
Посольство в Латвии: руководитель украинской общины в Лиепае приняла участие в мероприятиях ко дню ВМС РФПосольство в Латвии: руководитель украинской общины в Лиепае приняла участие в мероприятиях ко дню ВМС РФ
Адвокат Закревская: возвращение Протасова Яра общине Киева - существенный прорыв, но это промежуточная победаАдвокат Закревская: возвращение Протасова Яра общине Киева - существенный прорыв, но это промежуточная победа
МИД Украины осудил проведение "военного парада" подразделений ЧФ РФ в оккупированном СевастополеМИД Украины осудил проведение "военного парада" подразделений ЧФ РФ в оккупированном Севастополе
Еще одна столичная религиозная община перешла в ПЦУЕще одна столичная религиозная община перешла в ПЦУ
В Крыму пропал 3-летний сын политзаключенного
В Крыму пропал 3-летний сын политзаключенногоВ Крыму пропал 3-летний сын политзаключенного
Порошенко про катастрофу MH17: Росія має відчути всю силу міжнародного праваПорошенко про катастрофу MH17: Росія має відчути всю силу міжнародного права
От коронавируса умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)От коронавируса умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости