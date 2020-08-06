МИД: в оккупированном Крыму продолжают ущемлять права религиозных общин

Украина осуждает выселение общины ПЦУ из кафедрального собора Святых Равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что в оккупированном Россией Крыму продолжают нарушать права человека, в частности - представителей религиозных общин. Об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я хочу очень четко подчеркнуть, что действия государства-оккупанта на временно оккупированном полуострове в отношении религиозных сообществ являются недопустимыми, грубым нарушением прав человека, отражают политику системного преследования религиозных общин, в частности - украинского православного сообщества. Мы осуждаем выселение общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Святых Равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Мы категорически не воспринимаем распространения Россией на украинский Крым действия своего законодательства, что поставило вне закона около 8000 верующих церкви "Свидетели Иеговы"", - отметил глава МИД .

Кулеба напомнил, что два члена этого сообщества были заключены за религиозные убеждения, что является грубым нарушением гуманитарного права.

"Не только ПЦУ и "Свидетелей Иеговы" притесняют - так же административные штрафы были наложены на общины Мессианских евреев, на имама Алуштинского мусульманского сообщества, и мы фиксируем давление на крымских татар, членов мусульманской общины, которые страдают от сфабрикованных дел", - добавил министр .

Напомним, в июне суд в Крыму заменил "свидетелю Иеговы" штраф на шесть лет заключения.

В 2017 году роSSийский Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской религиозной организацией и запретил ее деятельность. После оккупации представителей этого вероисповедания начали преследовать в Крыму.