Высший Антикорсуд вынес пятый тюремный приговор

Высший антикоррупционный суд вынес пятый тюремный приговор и приговорил чиновника к восьми годам лишения свободы за растрату 8,6 млн гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Речь идет о Константине Старовойте, бывшем директоре дочернего предприятия "Центргаза" ОАО "Кировоградгаз". У него также конфисковали автомобиль и запретили занимать административные должности в течение трех лет. Он может обжаловать решение в Апелляционной палате ВАКС.

По данным НАБУ и САП, чиновник заключил заведомо невыгодный договор от имени "Центргаза", согласно которому госпредприятие уплатило деньги за поставку газа, но газ не получило. Суд пришел к выводу, что обвиняемый сделал это умышленно, для обогащения частной фирмы.

"Нафтогаз" после этого сразу изменил правление "Кировоградгаза" и руководство "Центргаза", и Старовойта, соответственно, уволили.

Напомним, в июне этого года ВАКС вынес первый приговор с тюремным заключением и приговорил депутата Киеврады Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы.