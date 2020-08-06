Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма

Сегодня, 5 августа, состоялись первые за последние восемь лет политические консультации с Панамой. Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Панамскую сторону представлял заместитель главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойд.

Во время переговоров удалось договориться о трех важных решениях:

- активизировать экономическое сотрудничество, в частности в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики и тому подобное;

- МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию с нарушениями правил захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом, - нарушителей ждут суровые санкции!

- усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН .

Представитель внешнеполитического ведомства также поблагодарил коллегу за прекрасное взаимодействие по вопросам выдачи ВИП-беглецов.

Напомним, в конце мая Кабинет Министров включил Панаму в список оффшорных зон, внеся изменения в распоряжение №143 от 23 февраля 2011 года. Перечень обновили второй раз с начала года. В феврале правительство добавило в список Фиджи и исключило Бахрейн. С учетом Панамы в перечень оффшорных зон теперь входит 42 страны и территории.