Госстат рассчитал портрет среднестатистического украинца

Средние рост и вес совершеннолетних украинцев составляют 169 см и 75 кг.

Государственная служба статистики назвала средний вес и рост украинских мужчин и женщин.

Согласно обнародованным на сайте Госстата данным, средние рост и вес совершеннолетних украинцев составляют 169 сантиметров и 75 килограммов.

Средний рост женщин составляет 164 сантиметра, вес - 71 килограмм, что на один килограмм больше, чем в 2019 году.

Средние рост и вес украинских мужчин за год не изменились и составляют 175 сантиметров и 80 килограммов.

Также сообщается, что пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную - 42,4%, избыточную - 39,7%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,7%.

Что касается уровня образования, то доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего образование не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,4%.

Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 года.

Ранее Госстат посчитал, в каком возрасте украинские мужчины становятся отцами.