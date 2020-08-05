Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" нашел более 800 новых имен жертв нацистского террора в Киеве

Имена погибших дополняются информацией об их занятиях до и во время войны, об участии в движениях сопротивления, семьях, обстоятельствах гибели и др.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" нашел более 800 новых имен жертв нацистского террора в Киеве
Фото: bzh.life

За 6 месяцев Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в рамках проекта "Имена" обнаружил 867 ранее неизвестных имен жертв массовых расстрелов во время нацистской оккупации Киева. Исследователям удалось систематизировать и упорядочить список жертв нацистского террора, который содержит уже более 18 тысяч имен.

"Цель Мемориального центра «Бабий Яр» - восстановить историческую память и найти полную информацию о всех погибших в Бабьем Яру и их родственниках, а также о людях, которые жили в то время в Киеве. Мы объединили данные всех имеющихся мартирологов - списков погибших, книг памяти, архивных - в единую универсальную базу, чего до нас никто не делал", - подчеркнула руководитель проекта Анна Фурман.

Помимо установления новых имен жертв трагедии, исследователи верифицируют и расширяют имеющиеся данные. Так, имена погибших дополняются информацией об их занятиях до и во время войны, об участии в движениях сопротивления, семьях, обстоятельствах гибели и другими деталями.

Организаторы проекта "Имена", который является беспрецедентным для Украины по объемам исследования архивных материалов, ставят себе целью восстановить максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру, их родственниках, а также о жителях Киева того времени, независимо от этнической принадлежности и политических взглядов. Исследовательская группа объединяет ученых-историков, юристов и IT-специалистов.

Их совместная исследовательская работа позволила оцифровать более 140 тысяч материалов засекреченных картотек периода нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов и сотни архивных книг загсов за 1925-1936 годы. Все эти документы уже в сентябре будут доступны на новой онлайн-платформе Мемориала.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" призван почтить память жертв сентябрьских событий 1941 года. Тогда через несколько дней после оккупации Киева около 34 тысяч евреев города были отправлены в Бабий Яр и расстреляны. Позже на этом же месте жертвами массовых убийств стали представители других национальностей.

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