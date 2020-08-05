Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - Татарова

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Олега Татарова.

Об этом говорится в указе президента №310/2020.

"Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

В апреле Инициативная группа пострадавших на Майдане обратилась к Зеленскому с требованием дать ответ о возможном назначении заместителем главы ОП Татарова - заместителя начальника главного следственного управления МВД времен Януковича-Захарченко.

"По нашей информации, в Офисе президента готовится назначение на должность заместителя главы ОПУ еще одного человека времен Януковича-Захарченко - заместителя начальника главного следственного управления МВД тех времен Олега Татарова", - отмечалось в заявлении группы.

Напомним, ранее Зеленский назначил начальника ГУР Минобороны.