СБУ задержала боевика, который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта

Преступник был пулеметчиком батальона "Восток" и скрывался в РоSSии.

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ . По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к так называемому "батальону Восток". На "посту" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков.

В 2015 году злоумышленник покинул группировку и выехал на территорию РФ , где скрывался от правосудия.

Правоохранители задержали бывшего боевика после того, как он тайно прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины в Одессе задержала жителя Донецкой области, воевавшего в батальоне "Шум" на стороне "ДНР". Пресс-служба областного управления СБУ сообщает, что боевик два года назад тайно вернулся в Одессу и получил новые документы.

По данным правоохранителей, он добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского". Принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных и сил АТО в районе Углегорская, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинова, Донецкого аэропорта.