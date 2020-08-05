Контрразведка СБУ обезвредила на окраине Марьинки схрон со взрывчаткой

По информации спецслужбы, боевики "ДНР" планировали использовать ее для совершения терактов на мирной территории страны.

Контрразведчики Службы безопасности обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

Об этом сообщается

на сайте СБУ .

Арсенал был устроен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в "серой зоне".

"По оперативной информации, его оборудовал представитель «силового блока» террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах. В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45", - отмечается в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.

Напомним, в июле возле энергообъектов Одессы нашли тайник с боеприпасами.