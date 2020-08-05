Контрразведка СБУ обезвредила на окраине Марьинки схрон со взрывчаткой

По информации спецслужбы, боевики "ДНР" планировали использовать ее для совершения терактов на мирной территории страны.

Контрразведка СБУ обезвредила на окраине Марьинки схрон со взрывчаткой
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

Об этом сообщается

на сайте СБУ.

Арсенал был устроен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в "серой зоне".

"По оперативной информации, его оборудовал представитель «силового блока» террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах. В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45", - отмечается в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.

Напомним, в июле возле энергообъектов Одессы нашли тайник с боеприпасами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащегоПредставителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
В Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медальВ Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медаль
Блок рекламы


Похожие новости
Контрразведка США заявляет об угрозах со стороны иностранных государств накануне выборовКонтрразведка США заявляет об угрозах со стороны иностранных государств накануне выборов
У Марьинки на взрывном устройстве подорвался саперУ Марьинки на взрывном устройстве подорвался сапер
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Одесской областиСхрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Одесской области
В Киеве контрразведка СБУ разоблачила чиновника "Укроборонпрома" на разглашении гостайныВ Киеве контрразведка СБУ разоблачила чиновника "Укроборонпрома" на разглашении гостайны
Оккупанты ранили двух украинских бойцов у Марьинки и ОпытногоОккупанты ранили двух украинских бойцов у Марьинки и Опытного
Контрразведка задержала в Мариуполе боевика из группы БезлераКонтрразведка задержала в Мариуполе боевика из группы Безлера
Снайпер ранил украинского военного у Марьинки, - штаб ООССнайпер ранил украинского военного у Марьинки, - штаб ООС
Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего данные об украинских ракетахКонтрразведка СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего данные об украинских ракетах
В результате обстрела боевиками Марьинки ранена женщинаВ результате обстрела боевиками Марьинки ранена женщина
Оккупанты устроили обстрел из гранатомета возле МарьинкиОккупанты устроили обстрел из гранатомета возле Марьинки
Последние новости
Подгружаем последние новости