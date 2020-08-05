Фокин об участии в ТКГ: "Еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать"

Первый глава правительства независимой Украины Витольд Фокин сообщил, что его конкретная должность в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу еще не определена. Об этом он рассказал "Радио Свобода".

"Эта работа имеет любительский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Потому что то, что на языке у других людей, координатор, разговоры и т.д. - это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет... Я буду ждать встреч перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, то я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться, которых я уважаю" , - сообщил Фокин.

Он добавил, что перед тем, как начать работать официально, ждет встреч. Политик предположил, что мог бы быть заместителем нового главы украинской делегации и первого президента Украины Леонида Кравчука, однако эта позиция уже занята.

"Я знаю, что делать, я готов это делать и действовать, но я не знаю, в какой ипостаси я должен это делать? Кто я, пятое колесо к телеге? Это меня не устраивает. Если я буду членом делегации, то, скажем, заместителем Кравчука, - я согласился бы, - там есть человек, который является заместителем. Для меня места там я не вижу, нет", - отметил он, добавив, что уже начал на "любительском уровне что-то делать, потому что откладывать это дело просто нельзя".

Сейчас первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ является вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Украины Александр Мережко.

Напомним, что на прошлой неделе вновь назначенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что участником Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 рр.) Витольд Фокин.

Витольду Фокину 88 лет, родился в с. Новониколаевка (ранее Днепропетровская область, УССР) - украинский советский государственный деятель, премьер-министр Украины (23 октября 1990 - 1 октября 1992). Народный депутат Украины 1-го созыва (в 1991-1994 годах).

3 августа Фокин уже участвовал в заседании ТКГ. По словам Кравчука, основная функция Фокина будет в коммуникации между жителями Донбасса. "А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять и действовать согласно этому пониманию".