Зеленский посмертно наградил военных, погибших во время засады у Зайцева

Пять погибших бойцов наградили орденами "За мужество" III степени.

?Зеленский посмертно наградил военных, погибших во время засады у Зайцева
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 304/2020 "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибшие во время эвакуации павшего разведчика у Зайцева на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

За личное мужество и самоотверженные действия в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", - отметил Зеленский.

Напомним, 13 июля роSSийские наемники обстреляли группу украинских военных, осуществлявших эвакуацию тела бойца в районе Зайцева. В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Позже о деталях трагедии рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас. По его словам, эвакуационную группу боевики расстреливали с трех сторон из засады.

Тела погибших и раненый остались на месте обстрела. Были начаты переговоры об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля около Зайцева, было возвращено с временно оккупированной территории. Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, - гражданин Эстонии Николай Илин.

21 июля на неоккупированную территорию было передано тело третьего украинского защитника, который был ранен во время обстрела эвакуационной группы под Зайцевым 13 июля и умер из-за того, что оккупанты отказывались предоставить украинской стороне разрешение на его поиски в "серой зоне".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащегоПредставителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
В Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медальВ Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медаль
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси боевиковЗеленский и Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков
В РоSSии во время военных учений обрушился железнодорожный мостВ РоSSии во время военных учений обрушился железнодорожный мост
Сотрудника КОГА задержали во время получения взяткиСотрудника КОГА задержали во время получения взятки
Зеленский требует от правительства объяснить людям условия адаптивного карантинаЗеленский требует от правительства объяснить людям условия адаптивного карантина
Аваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террористаАваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террориста
Зеленский требует от правительства создать «огромное количество рабочих мест»Зеленский требует от правительства создать «огромное количество рабочих мест»
Тимошенко: "С момента смены президента погибли около 175 украинских военных"Тимошенко: "С момента смены президента погибли около 175 украинских военных"
В США во время учений пропали без вести 8 морпехов, один погибВ США во время учений пропали без вести 8 морпехов, один погиб
Зеленский подписал закон о поддержке "Артека" и "Молодой гвардии"Зеленский подписал закон о поддержке "Артека" и "Молодой гвардии"
Зеленский обсуждает с Кравчуком работу в Контактной группе по ДонбассуЗеленский обсуждает с Кравчуком работу в Контактной группе по Донбассу
Последние новости
Подгружаем последние новости