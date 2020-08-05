?Зеленский посмертно наградил военных, погибших во время засады у Зайцева

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 304/2020 "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибшие во время эвакуации павшего разведчика у Зайцева на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

За личное мужество и самоотверженные действия в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", - отметил Зеленский.

Напомним, 13 июля роSSийские наемники обстреляли группу украинских военных, осуществлявших эвакуацию тела бойца в районе Зайцева. В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Позже о деталях трагедии рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас. По его словам, эвакуационную группу боевики расстреливали с трех сторон из засады.

Тела погибших и раненый остались на месте обстрела. Были начаты переговоры об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля около Зайцева, было возвращено с временно оккупированной территории. Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, - гражданин Эстонии Николай Илин.

21 июля на неоккупированную территорию было передано тело третьего украинского защитника, который был ранен во время обстрела эвакуационной группы под Зайцевым 13 июля и умер из-за того, что оккупанты отказывались предоставить украинской стороне разрешение на его поиски в "серой зоне".