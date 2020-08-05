Капитан судна, которое привезло в Бейрут взорвавшуюся селитру, рассказал, что "каждый месяц писал Путину"

Борис Прокошев, капитан судна "Росус", груз которого взорвался в Бейруте, заявил, что он и члены его экипажа стали фактически заложниками судна, задержанного в Ливане.

Об этом он рассказал в интервью роSSийскому изданию "Настоящее время".

"Попал я на это судно где-то в 2013 году. Я тогда жил в Одессе, одно из агентств предложило мне работу капитаном на "Рососе". Я на нем до этого работал, где-то за год. Отработал примерно четыре месяца. Пароходик, конечно, не очень удобный, условия тяжелые, но мне куда деваться? Работа-то нужна", - сказав Прокошев.

Он рассказал, что судно перевозило нитрат аммония и селитру, но было арестовано.

"Удобрения. Из Турции мы пошли в Грецию, в Пирей. Встали на рейд, заправились, заказали то, что нам нужно на рейс. Гречушкин (владелец корабля. - Ред.) все подписал. А когда дело дошло до получения заказа – продовольствие, всякие расходные материалы, – он сам приехал и почти все вернул обратно поставщикам, не заплатил. Сказал, денег нет. С Пирея он погнал нас в Бейрут, взять на палубу груз, чтобы дополнительные деньги заработать", - говорит Прокошев.

После этого, по его словам, из Бейрута судно не выпустили, но часть команды смогла покинуть Ливан.

"Меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт. Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД ", - рассказал капитан.

"Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать", - добавил Прокошев.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибовидное облако было видно за десятки километров от места трагедии. Погибли более 100 человек, более четырех тысяч - ранены. Местные больницы не справляются с количеством пострадавших. Верховный совет обороны Ливана объявил город зоной бедствия.

Власти Ливана объявила предварительную версию причины взрыва в порту Бейрута: попадание искры при сварке дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра). Как позже выяснилось, вещество было конфисковано еще в 2013 году с корабля, принадлежавшего роSSийскому бизнесмену, проживающему на Кипре, - Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было следовать по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейра (африканский Мозамбик).