Кабмин либерализовал грузовые перевозки между Украиной и Беларусью

Кабмин либерализовал грузовые перевозки между Украиной и Беларусью

Правительство одобрило проект закона "О ратификации потокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года", а также соответствующий проект распоряжения о предоставлении этого протокола на ратификацию Верховной Радой. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Либерализация международных автоперевозок была и остается нашим приоритетом. Указанный протокол между Украиной и Беларусью, ратификацию которого сегодня одобрило правительство и, я надеюсь, также поддержат народные депутаты, предусматривает освобождение от разрешений для выполнения международных грузовых автомобильных перевозок. Это даст отечественным перевозчикам новые возможности для осуществления своей деятельности. А Украина сможет привлечь дополнительные грузопотоки и пассажиропотоки, ведь белорусские перевозчики смогут выполнять перевозки к нам также без разрешений", - пояснил В.Криклий.

Кроме этого, протоколом будет урегулирован вопрос увеличения срока пребывания членов экипажей автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также водителей грузовых автомобилей, осуществляющих международные грузовые перевозки, при наличии подтверждающих документов. Эта норма позволит решить вопрос выполнения перевозок профессиональными водителями на небольших расстояниях.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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