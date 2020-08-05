Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях семьям жертв рейса PS752

"Требование украинского государства - правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифи.

Об этом сообщается на сайте МИД .

Стороны обсудили результаты первого раунда переговоров относительно компенсаций семьям жертв рейса "Международных авиалиний Украины" PS752, который состоялся в Киеве 30 июля.

"Требование украинского государства и общества очень просто: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что в следующий раунд переговоров - в октябре - украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств сбития самолета. По его словам, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций.

Министры согласились, что встреча в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

Напомним, Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев , разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту, - 176 граждан шести стран. Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "нечаянно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе.

18 июля во Францию прибыли черные ящики сбитого украинской самолета МАУ. Исследовала самописцы международная комиссия из 20 человек. По словам главы МИД Кулебы, расшифровка черных ящиков прошла успешно и иранская делегация сообщила, что готова прибыть в Украину для переговоров о компенсации. На вопрос LB.ua, будет ли Украина применять штрафные механизмы в отношении Ирана, Кулеба ответил, что "не надо спешить с этим вопросом".