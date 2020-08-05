Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях семьям жертв рейса PS752

"Требование украинского государства - правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим".

Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях семьям жертв рейса PS752
Фото: надано Дмитром Кулебою

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифи.

Об этом сообщается на сайте МИД.

Стороны обсудили результаты первого раунда переговоров относительно компенсаций семьям жертв рейса "Международных авиалиний Украины" PS752, который состоялся в Киеве 30 июля.

"Требование украинского государства и общества очень просто: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что в следующий раунд переговоров - в октябре - украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств сбития самолета. По его словам, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций.

Министры согласились, что встреча в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

Напомним, Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту, - 176 граждан шести стран. Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "нечаянно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе.

18 июля во Францию прибыли черные ящики сбитого украинской самолета МАУ. Исследовала самописцы международная комиссия из 20 человек. По словам главы МИД Кулебы, расшифровка черных ящиков прошла успешно и иранская делегация сообщила, что готова прибыть в Украину для переговоров о компенсации. На вопрос LB.ua, будет ли Украина применять штрафные механизмы в отношении Ирана, Кулеба ответил, что "не надо спешить с этим вопросом".

З0 июля в Киев на переговоры прибыла иранская делегация для первого раунда переговоров о компенсации родным погибших. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились, что следующий раунд переговоров состоится в октябре.

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