Зеленский и Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Президенты подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, относящейся к частной военной компании "Вагнер". Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства", - отмечается в сообщении.

Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", - сказал он.

Кроме того, Зеленский и Лукашенко обсудили вопросы подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который должен состояться осенью этого года. Также стороны обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.

Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в который раз подчеркивает ценность партнерства между нашими странами", - отметил он.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители задержали 33 человека, которые являются представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе. Задержанные путаются в показаниях и говорят, что ехали осмотреть собор Святой Софии в Стамбуле.

Девять из них являются уроженцами Украины, им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК). Запрос на экстрадицию "вагнеровцев" Украина уже направила Беларуси.

3 августа роSSийский консул заявил, что задержанные под Минском россияне находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. Лукашенко эту информацию опроверг.