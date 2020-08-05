В ОАСК поступил иск об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа"

Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции обратиться в суд с иском об аннулировании регистрационного свидетельства партии "Слуга народу".

Соответствующий иск поступил в суд, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая заключается в неосуществлении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа". Также истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции совершить действия, заключающиеся в осуществлении представления в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому исковому заявлению.

Напомним, НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева , в частности, его главу Павла Вовка, в многочисленных нарушениях закона: попытке узурпировать судебную власть в стране, в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

17 июля Вовку якобы объявили о подозрении. Однако судья вручение подозрения опроверг и сообщил, что находится в отпуске.