Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии

"Оккупировав Крым и часть Донбасса, РоSSия проводит на этих территориях массовые репрессии".

Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Фото: volpuri.ru

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание мирового сообщества на попытки реабилитации в РоSSии диктатора Иосифа Сталина и попытки оправдать преступления советской власти.

Об этом говорится в комментарии МИД ко дню начала Большого террора 30-х годов ХХ века, обнародованном пресс-службой министерства.

"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в РоSSии, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензурирование истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения роSSийской империи", - заявили в МИД.

В документе отмечается, что 5 августа Украина чтит память жертв Большого сталинского террора. Именно в этот день в 1937 году вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об антисоветских элементах", которое запустила маховик массового уничтожения. Жертвами репрессий стали миллионы людей. "От несправедливого ареста, концлагерей и казни не был застрахован никто, ведь целью террора было сломать всех, убить саму возможность иметь собственное мнение", - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что в Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен интеллектуальную элиту нации.

"Репрессии в Украине были особенно жестокими, ведь Кремль пытался покорить мятежную украинскую нацию, которая только осуществила попытку создать свое независимое государство. Вследствие решения, принятого 5 августа 1937 года, в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох было казнено около трехсот представителей украинской интеллигенции - ученых, художников, государственных деятелей. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марко Вороной, Олекса Слисаренко, которых мы называем «расстрелянным возрождением»", - говорится в комментарии ведомства.

Украинский МИД отметил, что в наше время в РоSSии возрождается культ Сталина, а власть прибегает к репрессиям, от которых страдают в том числе граждане Украины на оккупированных россиянами территориях.

"К сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения взглядов не отошли в прошлое с распадом СССР. Сегодня в РоSSии активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, РоSSия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация - крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымско-татарского народа в 1944 году", - заявили в МИД.

Там отметили неоднократные случаи политических преследований в РоSSии тех, кто борется за установление исторической справедливости. Так, 22 июля историка Юрия Дмитриева, исследовавшего сталинские репрессии, приговорили к 3,5 годам. "Именно тридцатилетняя деятельность Дмитриева по разоблачению преступлений советского режима во время Большого террора и стала настоящей причиной его преследований", - считают в украинском МИД.

Дипведомство обратилось к мировому сообществу с призывом не игнорировать факты нарушений прав человека и реабилитации Сталина в РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащегоПредставителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
В Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медальВ Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медаль
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии во время военных учений обрушился железнодорожный мостВ РоSSии во время военных учений обрушился железнодорожный мост
Резников: Украина разрабатывает "особый" экономический статус для ДонбассаРезников: Украина разрабатывает "особый" экономический статус для Донбасса
В Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медальВ Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медаль
В Минобороны отреагировали на намерение РоSSии "официально" поставлять оружие на оккупированный ДонбассВ Минобороны отреагировали на намерение РоSSии "официально" поставлять оружие на оккупированный Донбасс
Экс-кандидат в президенты Беларуси Цепкало уехал из РоSSии в УкраинуЭкс-кандидат в президенты Беларуси Цепкало уехал из РоSSии в Украину
ПЦУ призвала усилить молитвы за мир для УкраиныПЦУ призвала усилить молитвы за мир для Украины
Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию "вагнеровцев"Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию "вагнеровцев"
Порошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSииПорошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSии
Кулеба: Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата"Кулеба: Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата"
Козак написал письмо о выходе РоSSии из переговоров по Донбассу на уровне советниковКозак написал письмо о выходе РоSSии из переговоров по Донбассу на уровне советников
Последние новости
Подгружаем последние новости