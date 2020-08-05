Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание мирового сообщества на попытки реабилитации в РоSSии диктатора Иосифа Сталина и попытки оправдать преступления советской власти.

Об этом говорится в комментарии МИД ко дню начала Большого террора 30-х годов ХХ века, обнародованном пресс-службой министерства.

"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в РоSSии, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензурирование истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения роSSийской империи", - заявили в МИД .

В документе отмечается, что 5 августа Украина чтит память жертв Большого сталинского террора. Именно в этот день в 1937 году вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об антисоветских элементах", которое запустила маховик массового уничтожения. Жертвами репрессий стали миллионы людей. "От несправедливого ареста, концлагерей и казни не был застрахован никто, ведь целью террора было сломать всех, убить саму возможность иметь собственное мнение", - заявили в МИД .

В министерстве отметили, что в Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен интеллектуальную элиту нации.

"Репрессии в Украине были особенно жестокими, ведь Кремль пытался покорить мятежную украинскую нацию, которая только осуществила попытку создать свое независимое государство. Вследствие решения, принятого 5 августа 1937 года, в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох было казнено около трехсот представителей украинской интеллигенции - ученых, художников, государственных деятелей. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марко Вороной, Олекса Слисаренко, которых мы называем «расстрелянным возрождением»", - говорится в комментарии ведомства.

Украинский МИД отметил, что в наше время в РоSSии возрождается культ Сталина, а власть прибегает к репрессиям, от которых страдают в том числе граждане Украины на оккупированных россиянами территориях.

"К сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения взглядов не отошли в прошлое с распадом СССР . Сегодня в РоSSии активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, РоSSия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация - крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымско-татарского народа в 1944 году", - заявили в МИД .

Там отметили неоднократные случаи политических преследований в РоSSии тех, кто борется за установление исторической справедливости. Так, 22 июля историка Юрия Дмитриева, исследовавшего сталинские репрессии, приговорили к 3,5 годам. "Именно тридцатилетняя деятельность Дмитриева по разоблачению преступлений советского режима во время Большого террора и стала настоящей причиной его преследований", - считают в украинском МИД .

Дипведомство обратилось к мировому сообществу с призывом не игнорировать факты нарушений прав человека и реабилитации Сталина в РоSSии.