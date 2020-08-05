В РоSSии во время военных учений обрушился железнодорожный мост

В РоSSии во время военных учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост. В результате пострадало около 20 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализированы.

Как пояснил "Интерфаксу" первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев, военные помощь у администрации не запрашивали.

"Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в июле РоSSия внезапно начала проверку боеготовности войск и флота рядом с украинской границей. К учениям были привлечены 150 тыс. человек, 27 тыс. единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей обеспечения.