Резников: Украина разрабатывает "особый" экономический статус для Донбасса

Сейчас Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Востока страны. Основное внимание уделяется развитию тех частей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем украинского правительства.

Об этом в авторской статье для американского аналитического центра Atlantic Council заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Он назвал этот подход украинской версией понятия "особый статус".

"Этот подход, пожалуй, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне", - пишет вице-премьер.

Резников акцентирует, что официальный Киев по-прежнему поддерживает Минский мирный процесс и переговоры в нормандском формате. Однако при этом отмечает, что это не отражает всей полноты стратегии украинского правительства относительно выхода за рамки текущего конфликта.

"Мы считаем, что реинтеграция Донбасса означает переход от войны с Россией к европейским возможностям. Как европейские инвестиции превратили Донбасс девятнадцатого века в один из промышленных двигателей континента, так и вторая волна международного участия в Восточной Украине может создать новую эпоху возможностей для роста", - считает чиновник.

Вице-премьер призвал международных инвесторов вместе с правительством Украины присоединиться к процессу восстановления региона. Он уверен, что, начав с подконтрольной Киеву части Донбасса, в дальнейшем можно будет говорить о воссоединении оккупированных территорий и их восстановлении.

"Решающее значение в этом процессе будут иметь постоянные финансовые вливания из государственного бюджета Украины и текущая донорская помощь. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, которое я возглавляю, активно работает над привлечением иностранной помощи", - добавляет он.

Сейчас, как указывает Резников, западные компании должны воспользоваться изменениями на глобальном рынке, сокращением цепочек поставок и переносом предприятий из Азии. Вице-премьер убежден: Украина и ее восточные земли - это прекрасное место для локализации европейских и других инвестиций.

"По мере того, как Европа пытается адаптироваться к нынешнему кризису, связанному с коронавирусом, многие страны признают преимущества диверсификации за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к дому. Как один из крупнейших соседей ЕС , Украина идеально подходит для этой роли, тогда как регион Донбасса обладает многими специфическими признаками, необходимыми для того, чтобы играть ведущую роль".

Напомним, президент Владимир Зеленский не раз призывал иностранных инвесторов вкладывать средства в Украину. По его мнению, Украина имеет все для экономического скачка, кроме инвестиций.