Коронавирус обнаружили у двух заместителей главы Киевской ОГА

Один госпитализирован, второй находится под наблюдением врачей на самоизоляции.

В Киевской областной администрации двое сотрудников заболели COVID-19.

Об этом пресс-служба ОГА сообщила утром 5 августа.

"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей главы КОГА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером 4 августа им сделаны ПЦР-тесты, которые коронавируса не обнаружили.

Отмечается, что одного больного заместителя главы КОГА госпитализировали, второй находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Состояние обоих стабильное.

Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших временно выполняют их коллеги.