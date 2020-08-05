Коронавирус обнаружили у двух заместителей главы Киевской ОГА
Один госпитализирован, второй находится под наблюдением врачей на самоизоляции.
В Киевской областной администрации двое сотрудников заболели COVID-19.
Об этом пресс-служба ОГА сообщила утром 5 августа.
"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей главы КОГА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером 4 августа им сделаны ПЦР-тесты, которые коронавируса не обнаружили.
Отмечается, что одного больного заместителя главы КОГА госпитализировали, второй находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Состояние обоих стабильное.
Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших временно выполняют их коллеги.
Напомним, за минувшие сутки в Украине установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом. 4 августа лабораторно подтвержден 1271 случай COVID-19, из них 150 - в Киеве.