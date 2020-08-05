Коронавирус обнаружили у двух заместителей главы Киевской ОГА

Один госпитализирован, второй находится под наблюдением врачей на самоизоляции.

Коронавирус обнаружили у двух заместителей главы Киевской ОГА
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

В Киевской областной администрации двое сотрудников заболели COVID-19.

Об этом пресс-служба ОГА сообщила утром 5 августа.

"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей главы КОГА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером 4 августа им сделаны ПЦР-тесты, которые коронавируса не обнаружили.

Отмечается, что одного больного заместителя главы КОГА госпитализировали, второй находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Состояние обоих стабильное.

Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших временно выполняют их коллеги.

Напомним, за минувшие сутки в Украине установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом. 4 августа лабораторно подтвержден 1271 случай COVID-19, из них 150 - в Киеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащегоПредставителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
В Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медальВ Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медаль
Блок рекламы


Похожие новости
Назначение Пискуна советником генпрокурора - неправильное решение, - советник главы ОПНазначение Пискуна советником генпрокурора - неправильное решение, - советник главы ОП
В Польше задержали еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" НовакаВ Польше задержали еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" Новака
В Минздраве спрогнозировали начало второй волны коронавируса в октябреВ Минздраве спрогнозировали начало второй волны коронавируса в октябре
ВОЗ призывает мир готовится к затяжной пандемии коронавирусаВОЗ призывает мир готовится к затяжной пандемии коронавируса
Главу МВД Индии госпитализировали с коронавирусомГлаву МВД Индии госпитализировали с коронавирусом
Мэр Косово подхватил коронавирусМэр Косово подхватил коронавирус
Гонконг перенес парламентские выборы на 2021 год из-за коронавирусаГонконг перенес парламентские выборы на 2021 год из-за коронавируса
Совет Нацбанка освободил еще одного заместителя главыСовет Нацбанка освободил еще одного заместителя главы
В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился шестой подозреваемыйВ деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился шестой подозреваемый
В Боснии и Герцеговине от коронавируса умер министрВ Боснии и Герцеговине от коронавируса умер министр
Последние новости
Подгружаем последние новости