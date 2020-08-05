Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

Публикация доклада завершит многолетнее расследование о вмешательстве РоSSии в президентские выборы 2016 года.

Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Фото: betterworldcampaign.org

Комитет по разведке Сената США во вторник, 4 августа, проголосовал за принятие пятой, итоговой части доклада о вмешательстве РоSSии в американские выборы 2016 года.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Сегодня сенатский комитет по разведке проголосовал за принятие засекреченной версии последней части доклада, являющегося результатом двухпартийного расследования комитета по РоSSии", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по разведке Марко Рубио и вице-председателя Марка Уорнера, опубликованном на сайте Сената.

"В ближайшие дни комитет будет работать над включением любых дополнительных мнений, а также работать с разведывательным сообществом над оформлением должным образом отредактированной, рассекреченной и общедоступной версии пятой части доклада", - добавили сенаторы.

В конце июля сообщалось, что пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о вмешательстве РоSSии в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель.

Опубликованный доклад станет завершающим документом комитета, посвященном теме вмешательства РФ в американские выборы.

В предыдущих отчетах основное внимание уделялось: безопасности выборов в США; дезинформационной кампании РоSSии, которая, как утверждается, велась на платформах социальных сетей; тому, как администрация Обамы отреагировала на "роSSийское вмешательство"; а также оценке разведывательного сообщества в январе 2017 года.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

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