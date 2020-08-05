В Украине будет обязательная прививка против пневмококковой инфекции

Вакцинировать детей будут в три этапа - две прививки в первый год жизни, и еще одна - на второй.

С 2022 года Украина введет обязательные прививки для детей против пневмококковой инфекции. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "ВВС Украина".

"Оперативный штаб Министерства здравоохранения рекомендовал включить в Национальный календарь прививок с 2022 года вакцину против пневмококковой инфекции", - сообщил Ляшко.

По его словам, прививки будут проводить в три этапа - две прививки в первый год жизни, и еще одна - на второй.

"Будем проводить переговоры с Министерством финансов, чтобы включить в бюджет 2020 года средства на закупку вакцины", - добавил главный санитарный врач.

Ранее эксперты ЮНИСЕФ советовали делать прививки от пневмококковой инфекции, которая является смертельно опасной, не только детям, но и людям из групп риска. Ведь и грипп, и COVID-19 могут осложняться еще и бактериальной пневмонией, а пневмококк - ее самая распространенная причина.

Из-за пандемии коронавируса ситуация с вакцинацией в Украине ухудшилась.

Большое количество детей пропустили плановые прививки. По некоторым вакцинам отставание от календаря прививок составляет 20%, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, во время пандемии COVID-19 существенно меньше детей в Украине получили три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, прививки от кори, краснухи, паротита, от полиомиелита.

Напомним, Центр общественного здоровья сообщал, что на 1 июня 2020 года в Украине только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинировали против кори, паротита и краснухи (КПК).

По расчетам, к концу текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%. За 5 месяцев 2019 года вакциной КПК было привито 41,9% детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%.