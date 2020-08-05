В Украине будет обязательная прививка против пневмококковой инфекции

Вакцинировать детей будут в три этапа - две прививки в первый год жизни, и еще одна - на второй.

В Украине будет обязательная прививка против пневмококковой инфекции
Фото: Макс Левин

С 2022 года Украина введет обязательные прививки для детей против пневмококковой инфекции. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "ВВС Украина".

"Оперативный штаб Министерства здравоохранения рекомендовал включить в Национальный календарь прививок с 2022 года вакцину против пневмококковой инфекции", - сообщил Ляшко.

По его словам, прививки будут проводить в три этапа - две прививки в первый год жизни, и еще одна - на второй.

"Будем проводить переговоры с Министерством финансов, чтобы включить в бюджет 2020 года средства на закупку вакцины", - добавил главный санитарный врач.

Ранее эксперты ЮНИСЕФ советовали делать прививки от пневмококковой инфекции, которая является смертельно опасной, не только детям, но и людям из групп риска. Ведь и грипп, и COVID-19 могут осложняться еще и бактериальной пневмонией, а пневмококк - ее самая распространенная причина.

Из-за пандемии коронавируса ситуация с вакцинацией в Украине ухудшилась.

Большое количество детей пропустили плановые прививки. По некоторым вакцинам отставание от календаря прививок составляет 20%, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, во время пандемии COVID-19 существенно меньше детей в Украине получили три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, прививки от кори, краснухи, паротита, от полиомиелита.

Напомним, Центр общественного здоровья сообщал, что на 1 июня 2020 года в Украине только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинировали против кори, паротита и краснухи (КПК).

По расчетам, к концу текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%. За 5 месяцев 2019 года вакциной КПК было привито 41,9% детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Блок рекламы


Похожие новости
Открытие рынка земли в Украине способствует росту криминала – ЛукашенкоОткрытие рынка земли в Украине способствует росту криминала – Лукашенко
Во вторник в Украину с визитом прибудет глава МИД МолдовыВо вторник в Украину с визитом прибудет глава МИД Молдовы
В Украине заработал карантин по "зонам": правила и запретыВ Украине заработал карантин по "зонам": правила и запреты
В Нидерландах протестуют против ограничений из-за COVID-19В Нидерландах протестуют против ограничений из-за COVID-19
Спецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведкиСпецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведки
Режим самоизоляции будет действовать для лиц, прибывающих из ОРДЛОРежим самоизоляции будет действовать для лиц, прибывающих из ОРДЛО
В Украине завершился весенний призыв на военную службуВ Украине завершился весенний призыв на военную службу
Беларусь передала Украине список боевиков "Вагнера"Беларусь передала Украине список боевиков "Вагнера"
Порошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSииПорошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSии
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Последние новости
Подгружаем последние новости