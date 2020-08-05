Назначение Пискуна советником генпрокурора - неправильное решение, - советник главы ОП
Для авторитета государства это крайне негативное явление.
Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк считает, что назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой было неправильным кадровым решением. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
"Я думаю, что это было неправильное решение. Она поймет, что, видимо, что-то не так с этим кадровым назначением. Это - моя позиция. Я считаю, что Пискун сегодня не может занимать никакую должность в той вертикали, в которой он сейчас находится. Это для авторитета государства крайне плохое явление", - отметил Подоляк.
О назначении Святослава Пискуна, который работал генеральным прокурором при президентстве Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, внештатным советником генпрокурора на общественных началах стало известно 30 июля.
Сама генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что приняла такое кадровое решение с учетом опыта Пискуна.
Она также добавила, что Пискун как "человек системы" работал генпрокурором при различных президентах "на государство", как это делают врачи, учителя и правоохранители, и подчеркнула, что не стоит их "путать с политиками".
Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 27 июля 2020 года
назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. В документе отмечается, что Пискун назначен вне штата на общественных началах. Основанием для назначения названо заявление самого Пискуна.