Назначение Пискуна советником генпрокурора - неправильное решение, - советник главы ОП

Для авторитета государства это крайне негативное явление.

Назначение Пискуна советником генпрокурора - неправильное решение, - советник главы ОП
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк считает, что назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой было неправильным кадровым решением. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я думаю, что это было неправильное решение. Она поймет, что, видимо, что-то не так с этим кадровым назначением. Это - моя позиция. Я считаю, что Пискун сегодня не может занимать никакую должность в той вертикали, в которой он сейчас находится. Это для авторитета государства крайне плохое явление", - отметил Подоляк.

О назначении Святослава Пискуна, который работал генеральным прокурором при президентстве Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, внештатным советником генпрокурора на общественных началах стало известно 30 июля.

Сама генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что приняла такое кадровое решение с учетом опыта Пискуна.

Она также добавила, что Пискун как "человек системы" работал генпрокурором при различных президентах "на государство", как это делают врачи, учителя и правоохранители, и подчеркнула, что не стоит их "путать с политиками".

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 27 июля 2020 года

назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. В документе отмечается, что Пискун назначен вне штата на общественных началах. Основанием для назначения названо заявление самого Пискуна.

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