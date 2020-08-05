Основная функция Фокина - коммуникация, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, чем будет заниматься в делегации первый премьер-министр Витольд Фокин.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

По словам Кравчука, основная функция Фокина будет в коммуникации между жителями Донбасса.

"Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить (оккупированный Донбасс) - наладить между ними коммуникацию. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать в соответствии с этим пониманием", - рассказал Кравчук о функциях первого главы правительства в ТКГ.

Напомним, в понедельник, 3 августа, состоялась встреча украинской делегации в ТКГ. Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук пришел с Витольдом Фокиным.

По словам представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша, экс-премьер был искренен в своих переживаниях за людей и страну.