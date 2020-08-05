ФБР провело обыски в офисном центре Кливленда, связанном с Коломойским

Власти Кливленда проводят масштабное расследование, касающееся украинского бизнесмена.

ФБР провело обыски в офисном центре Кливленда, связанном с Коломойским
Фото: стоп-кадр из видео

Федеральное бюро расследований во вторник, 4 августа, провело серию обысков в офисах Кливлендской компании по недвижимости, которая владеет несколькими зданиями в городе. Эту компанию связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Агент ФБР Вики Андерсон рассказала, что обыск проводился в офисах группы управления Optima в бизнес-центре One Cleveland, пишет местное издание cleveland.com.

Optima - это конгломерат компаний в США, которые имеют свои интересы в сфере недвижимости Кливленда, в частности One Cleveland Center и здания 55 Public Square - 22-этажного небоскреба.

Хмарочос на Public Square
Фото: вікіпедія
Хмарочос на Public Square

Власти Кливленда проводят масштабное расследование, касающееся Коломойского, которое продолжается уже довольно долго. Отмечается, что руководители Privat Group также входят в состав Optima.

Напомним, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США.

Основанием для иска в американский суд стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он принадлежал ответчикам.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются предполагаемые финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

Коломойский и его бизнес-партнеры сейчас являются крупными игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, им принадлежит сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, а также другие активы, расположенные по всей Америке.

Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и все обвинения в его адрес были "сделаны специально, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность". Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером ПриватБанка, заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, а недвижимость в США была куплена за законные средства.

По информации BuzzFeed, в течение последнего года агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину. В частности, в феврале они встречались с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и детективами НАБУ.

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