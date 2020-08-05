Сотрудника КОГА задержали во время получения взятки

Сегодня, 4 августа, сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции задержали во время получения взятки инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской облгосадминистрации (КОГА). По мнению правоохранителей, он получил взятку в размере 200 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева .

“Согласно материалам следствия, служащий требовал указанные средства за подписание актов приемки выполненных строительных работ в соответствии с договором строительного подряда по объекту строительства одной из школ на территории Киевской области”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник был задержан сразу после получения всей суммы взятки.

В настоящее время идут обыски в помещении Департамента регионального развития КОГА.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, депутат одного из сельских советов Броварского района за положительное решение передачи земельного участка в собственность третьему лицу требовал и получил 1,5 тысячи долларов. Полицейские Киевской области задержали депутата во время получения им неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева