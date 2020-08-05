Чтобы выйти из красной зоны, Ляшко посоветовал "выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина"

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы регион вышел из красной зоны карантина, и как быстро это может произойти.

Об этом Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о четырех национальных показателях:

- заполненность коек;

- уровень тестирования;

- процент положительных тестов в отношении ко всем проведенным тестированиям;

- показатель динамики роста числа случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

По словам Ляшко, если область в течение 5 дней подряд не отвечает национальным критериям - ее относят к определенной карантинной зоне.

"Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область соответствует требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - пояснил главный санврач Украины.

С 1 августа в Украине действуют новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности. К красной зоне, кроме Луцка и Тернополя, отнесли также Кицманский район Черновицкой области.

3 августа Луцк и Тернополь решили отказаться от жесткого карантина.

Президент Владимир Зеленский выдвинул правительству требование объяснить людям условия адаптивного карантина.