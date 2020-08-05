Открытие рынка земли в Украине способствует росту криминала – Лукашенко

Открытие рынка земли в Украине способствует росту криминала – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал открытие рынка земли в Украине и заявил, что никогда не пойдет на приватизацию земель сельхозназначения.

Об этом он сказал в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Спрос на продовольствие в мире растет. Крестьянский труд всегда будет востребованным. Дальнейшее развитие получит и сельхозпроизводство. Всячески нужно помочь крестяьнам. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения.

В этом просто нет никакой необходимости: любому желающему предлагается аренда - иди, работай, а резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом: зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?" - заявил А.Лукашенко.

МинПром

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