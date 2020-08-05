Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

Заказчик нападения на Екатерину Гандзюк останется в СИЗО до 11 сентября.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонской ОГА Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"3 августа 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлен в отношении подозреваемого М. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

В суде напоминают, что Владислав Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.