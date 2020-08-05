Саммит "Восточного партнерства" состоится в марте 2021 года
Главы МИД Украины и Молдовы провели совместный брифинг.
Саммит инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения) состоится в марте 2021 года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Олег Цуля на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой в Киеве, передают "Українські Новини".
"Важной темой повестки дня для Кишинева и Киева является постоянное продвижение процесса евроинтеграции. В этом контексте мы говорили о состоянии диалога наших стран с европейскими партнерами, об опыте реформ, а также о перспективах для координации действий саммита Восточного партнерства, который состоится в марте 2021 года", - сказал он.
Министр также сообщил, что в ходе визита в Украину подписал с Кулебой план двусторонних межминистерских консультаций до 2023 года и предложил провести в Кишиневе заседание межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Цуля пригласил Кулебу посетить Молдову в удобное для него время.
Напомним, 18 июня президент Владимир Зеленский и другие лидеры стран "Восточного партнерства" провели видеоконференцию с руководством Евросоюза. Президент отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины в том случае, если приближает ее к членству в Евросоюзе.