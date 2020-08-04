В Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медаль

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Киеве задержали "самообороновца Крыма", который получил от РоSSии медаль
Фото: ark.gp.gov.ua

В Киеве Прокуратура автономной республики Крым сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и провела санкционированные обыски по месту его жительства.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», в течение февраля-марта 2014 года проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в г. Ялта, вблизи пгт. Массандра. При этом подозреваемый, будучи вооруженным, осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова", - отмечается в сообщении.

За свои "заслуги" перед оккупантами в 2016 году "самообороновец" получил от РФ медаль "За возвращение Крыма".

Фото: ark.gp.gov.ua

По результатам обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, были обнаружены и изъяты подтверждающие материалы по содействию оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности.

В настоящее время прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: ark.gp.gov.ua

Напомним, в августе прошлого года прокуратура заочно сообщила экс-главе Генической РГА о подозрении в финансировании "Самообороны Крыма".

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