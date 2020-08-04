Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
За $4,5 тыс. и 250 тыс. гривен фигурант обещал назначить группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию.
На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, причастного к получению взятки.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По предварительным данным следствия, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего, который был ранен во время боевых действий. За 4,5 тысячи американских долларов и 250 тысяч гривен фигурант обещал назначить ему группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.
Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.
Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.
Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.
Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на Харьковщине главный врач попалась на взятке за заключение о непригодности призывника к службе.