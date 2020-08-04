Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего

За $4,5 тыс. и 250 тыс. гривен фигурант обещал назначить группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию.

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, причастного к получению взятки.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

По предварительным данным следствия, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего, который был ранен во время боевых действий. За 4,5 тысячи американских долларов и 250 тысяч гривен фигурант обещал назначить ему группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.

Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.

Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.

Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, на Харьковщине главный врач попалась на взятке за заключение о непригодности призывника к службе.