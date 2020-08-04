Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего

За $4,5 тыс. и 250 тыс. гривен фигурант обещал назначить группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию.

Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
Фото: ssu.gov.ua

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, причастного к получению взятки.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По предварительным данным следствия, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего, который был ранен во время боевых действий. За 4,5 тысячи американских долларов и 250 тысяч гривен фигурант обещал назначить ему группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.

Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.

Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.

Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, на Харьковщине главный врач попалась на взятке за заключение о непригодности призывника к службе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Соглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнесаСоглашение с ЕС будет пересматриваться с учетом пожеланий бизнеса
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко не смог опровергнуть информацию о переводе денег фирмам КомарницкогоКличко не смог опровергнуть информацию о переводе денег фирмам Комарницкого
Бывших должностных лиц ВСУ уличили в злоупотреблениях на 37 млн гривен при обустройстве полигона "Широкий Лан"Бывших должностных лиц ВСУ уличили в злоупотреблениях на 37 млн гривен при обустройстве полигона "Широкий Лан"
По делу о стычке ветеранов и Сивохо адвокаты подозреваемых объявили отвод судьиПо делу о стычке ветеранов и Сивохо адвокаты подозреваемых объявили отвод судьи
СБУ задержала в Киеве внештатного представителя спецслужб РФ (видео)СБУ задержала в Киеве внештатного представителя спецслужб РФ (видео)
Тимошенко: "Нельзя ограничиваться заменой главы НБУ, нужно остановить выкачивание денег из украинской экономики"Тимошенко: "Нельзя ограничиваться заменой главы НБУ, нужно остановить выкачивание денег из украинской экономики"
Шмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку СмолияШмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку Смолия
Подполковник СБУ попался на вымогательстве $250 тыс. по делу о гибели народного депутатаПодполковник СБУ попался на вымогательстве $250 тыс. по делу о гибели народного депутата
В Харькове жестоко избили представителя партии ШарияВ Харькове жестоко избили представителя партии Шария
Ткаченко встретился с представителями Совета церквейТкаченко встретился с представителями Совета церквей
На проекте Стена хотят распилить миллиарды бюджетных денегНа проекте Стена хотят распилить миллиарды бюджетных денег
Последние новости
Подгружаем последние новости