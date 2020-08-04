В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

Всего создано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента
Фото: belta.by

В Беларуси стартует досрочное голосование на выборах президента, которое пройдет с 4 по 8 августа включительно.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Заранее могут проголосовать избиратели, которым не удастся сделать это в день волеизъявления 9 августа.

Избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Официального подтверждения причин, почему человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдают также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету.

Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231.

Всего создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны. В списки избирателей внесены 6 844 932 граждан.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и жену задержанного блогера Сергея Тихановского Светлану.

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