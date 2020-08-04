Северная Корея, вероятно, разработала миниатюрные ядерные устройства, - доклад ООН

Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, вероятно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет.

Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций, сообщает "Голос Америки".

В докладе независимой группы экспертов речь идет о том, что ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства.

"Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, которое входит в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН , считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия", - говорится в докладе .

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на прошлой неделе заявлял, что "стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее".

В докладе ООН также отмечается, что еще одно государство-член Комитета считает, что Северная Корея "может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой является технологические усовершенствования, такие, как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок".

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за своих программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Хотя Совет Безопасности ООН постоянно усиливает санкции, наблюдатели регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.