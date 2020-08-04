В Окружной суд Киева подан иск о некомпетентности членов НКРЭКУ

Полномочия 4 из 7 членов регулятора не действуют с 1 февраля 2020 года.

В Окружной суд Киева подан иск о некомпетентности членов НКРЭКУ
Фото: oask.gov.ua

В Окружной административный суд города Киева поступил иск против Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Суд просят признать состав комиссии не имеющим компетенции.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов регулятора не действуют с 1 февраля 2020 года, что, по его мнению, свидетельствует: вся комиссия не имеет соответствующей компетенции.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил четырех временных членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Зеленский удовлетворил заявление об отставке Александра Формагея и Евгения Маглеваного, которые в начале октября объявили о прекращении работы в комиссии.

Вместо них на временной основе - до проведения конкурса, но не более чем на три месяца - членами НКРЭКУ стали Руслан Кайдаш, Ольга Бабий, Валерий Тарасюк и Алексей Магда.

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