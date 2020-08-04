Кабмин назначил главой госпредприятия по добыче урана топ-менеджера соратника Медведчука

Бендык был директором предприятия, которое принадлежит депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Кабинет Министров на внеочередном заседании в понедельник, 3 августа, согласовал назначение Антона Бендыка исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook, сообщает БизнесЦензор.

Человек с такими же ФИО до последнего времени работал директором ЧАО "АВЭК-Холдинг" Александра Фельдмана - народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

По информации издания, в июне Бендык подавал декларацию в качестве кандидата на должность директора госпредприятия "Финпро", в которой также указал доходы от работы в ООО "Укрбил транс-сервис", ООО "Диджитал Медиа Системс" и ООО "МСБ Финанс". Последним владеет вице-премьер - министр регионального развития Алексей Чернышев, который ранее также длительное время возглавлял концерн "АВЭК холдинг" Фельдмана.

ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют около 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутреннее производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.