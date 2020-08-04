На ознакомительную встречу делегации ТКГ пригласили Фокина

Экс-премьер выразил свои переживания за "народ Донбасса".

На ознакомительную встречу делегации ТКГ пригласили Фокина
Фото: rubryka.com

Сегодня состоялась встреча украинской делегации в ТКГ. Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук пришел с Витольдом Фокиным. Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш.

Как отмечает Гармаш, экс-премьер был искренен в своих переживаниях за людей и страну.

"Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор... Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно", - написал журналист.

По словам Гармаша, революции в отношении Минска не намечается. Политику, как и раньше, определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников. Все остальное - это идеи для обсуждения, предложения, прощупывание оппонента или обещание пряников, но не более.

Напомним, на прошлой неделе вновь назначенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что участником Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин.

Витольду Фокину 88 лет, родился в с. Новониколаевка (ранее Днепропетровская область, УССР) - украинский советский государственный деятель, премьер-министр Украины (23 октября 1990 - 1 октября 1992). Народный депутат Украины 1-го созыва (в 1991-1994 годах).

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