В "Европейской солидарности" считают, что власть потеряла контроль над эпидемиологической и политической ситуацией в регионах

"Без конкретных и прозрачных действий центра регионы продолжат бесконтрольно удаляться от четкой вертикали, не понимая шагов власти".

В "Европейской солидарности" считают, что власть потеряла контроль над эпидемиологической и политической ситуацией в регионах
Яна Зінкевич
Фото: Укринформ

Заявления местных органов власти, несогласных с решениями центральной власти относительно противоэпидемических мероприятий, свидетельствуют, что у Зеленского теряют контроль над ситуацией в стране. Такое мнение в Facebook выразила народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», врач-доброволец Яна Зинкевич. Она считает, что нужно созвать внеочередную сессию парламента для выработки срочных антикризисных мер.

"Демарши Луцкого и Тернопольского городских советов, а также шокирующая ежедневная статистика заболеваний COVID-19 - это свидетельство того, что власть потеряла контроль. Сначала за эпидемиологической ситуацией, а теперь и за политической", - пишет Зинкевич.

«Уже давно стало понятно, что так называемый карантин был лишь формальностью и ничего общего с настоящей борьбой с опасностью не имел. Но даже такая формальность возмущает обычных людей, которые борются за свое выживание - и экономическое, и физическое», - отметила Зинкевич.

При этом она напомнила, что «Европейская Солидарность» уже озвучила свое требование к власти срочно собрать заседание Верховной Рады Украины, но никакой реакции не услышала».

«Напомню, наши шаги достаточно конкретны и реальны для внедрения. Депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай коронавирусной болезни. С начала эпидемии коронавирусом уже заболели 8654 медработника. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19.

Кабинет Министров и Офис Президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный Коронавирусный фонд. Ведь остаток - всего 3 млрд нераспределенных средств из более 60 млрд, выделенных на борьбу с коронавирусом, и использование этих средств на другие цели, а больше всего на строительство дорог - это нонсенс. Без конкретных и прозрачных действий центра регионы продолжат бесконтрольно удаляться от четкой вертикали, не понимая шагов власти», - убеждена представитель фракции «Европейская Солидарность».

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