Бывший и.о. министра обороны Иващенко подал декларацию кандидата в заместители Уруского

Он может стать первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Бывший заместитель министра обороны Валерий Иващенко подал декларацию кандидата на должность первого заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Декларация Иващенко за 2019 появилась в реестре НАПК 2 августа.

Согласно документу, Иващенко владеет квартирой в Киеве площадью 78,9 кв.м на правах совместной собственности с женой и двумя детьми. Также у него есть два автомобиля - Toyota Corolla 2008 года выпуска и Chevrolet Aveo 2004 года выпуска.

В декларации отмечается, что Иващенко и его жена имеют счета в ПриватБанке, Укрэксимбанке и Ощадбанке. Суммы на счетах не указываются.

Иващенко занимал должность заместителя министра с 2007 по 2009 год. После отставки Юрия Еханурова до марта 2010 года исполнял обязанности главы Минобороны в правительстве Юлии Тимошенко.

В августе 2010 года Иващенко задержали сотрудники Военной прокуратуры. Против него возбудили уголовное дело за "незаконное принятие решения о реализации имущества Феодосийского судомеханического завода»". В 2012 году Печерский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Иващенко свою вину не признал и назвал дело против себя политическим. Приговор Иващенко также раскритиковали Хельсинкский комитет, Европейский Союз и США .

14 августа 2012 Апелляционный суд изменил Иващенко наказание на условное и освободил его из-под стражи в зале суда. В январе 2013 года экс-заместитель министра обороны получил политическое убежище в Дании и переехал туда.

В апреле 2014 года Печерский райсуд освободил Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.

Напомним, 22 июля 2020 года Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруским.