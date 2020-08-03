Бывший и.о. министра обороны Иващенко подал декларацию кандидата в заместители Уруского

Он может стать первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Бывший и.о. министра обороны Иващенко подал декларацию кандидата в заместители Уруского
Фото: kyivpost.ua

Бывший заместитель министра обороны Валерий Иващенко подал декларацию кандидата на должность первого заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Декларация Иващенко за 2019 появилась в реестре НАПК 2 августа.

Согласно документу, Иващенко владеет квартирой в Киеве площадью 78,9 кв.м на правах совместной собственности с женой и двумя детьми. Также у него есть два автомобиля - Toyota Corolla 2008 года выпуска и Chevrolet Aveo 2004 года выпуска.

В декларации отмечается, что Иващенко и его жена имеют счета в ПриватБанке, Укрэксимбанке и Ощадбанке. Суммы на счетах не указываются.

Иващенко занимал должность заместителя министра с 2007 по 2009 год. После отставки Юрия Еханурова до марта 2010 года исполнял обязанности главы Минобороны в правительстве Юлии Тимошенко.

В августе 2010 года Иващенко задержали сотрудники Военной прокуратуры. Против него возбудили уголовное дело за "незаконное принятие решения о реализации имущества Феодосийского судомеханического завода»". В 2012 году Печерский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Иващенко свою вину не признал и назвал дело против себя политическим. Приговор Иващенко также раскритиковали Хельсинкский комитет, Европейский Союз и США.

14 августа 2012 Апелляционный суд изменил Иващенко наказание на условное и освободил его из-под стражи в зале суда. В январе 2013 года экс-заместитель министра обороны получил политическое убежище в Дании и переехал туда.

В апреле 2014 года Печерский райсуд освободил Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.

Напомним, 22 июля 2020 года Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруским.

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