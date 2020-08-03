Зеленский требует от правительства объяснить людям условия адаптивного карантина

Президент также затребовал информацию от министра развития экономики о мерах по преодолению экономического кризиса.

Президент Владимир Зеленский требует четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Отмечается, что показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве , Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и на Буковине - более 40%.

Зеленский затребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко об экономических мерах, направленных на помощь украинцам для защиты от негативного воздействия эпидситуации. В ответ министр сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты 358 тысячам граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, которые находятся в вынужденных временных отпусках и потому потеряли оплату труда.

Правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тысячам украинцев. Отдельно министр отметил запуск программы кредитования "5-7-9%" и компенсации налоговых ставок аграриям.

В ответ президент заметил, что он сомневается в том, что эти программы предметно помогают большому количеству украинцев.

"Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, либо обеспечивать местом работы. Настал тот момент жизни, когда нужно создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль", - сказал Зеленский.

Напомним, с 1 августа, согласно решению Кабмина, адаптивный карантин внедряется в соответствии с региональным зонированием.

Зеленая зона предполагает нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 квадратных метров; работу кинотеатров с заполненностью на 50%; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.

Для желтой зоны (+ ограничения зеленой) запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой): запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.