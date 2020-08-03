Аваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террориста

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил полицейских, обезвредивших злоумышленника, который 23 июля угнал авто и захватил в заложники полковника полиции на Полтавщине.

Об этом сообщается на сайте МВД .

Ведомственные награды МВД «Огнестрельное оружие» получили: инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области майор Артем Нужненко; начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области капитан Петр Гума; два старших инспектора по особым поручениям - штурмовики управления "КОРД" ГУ ЧП в Полтавской области - старший лейтенант и старший сержант полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко вручил всем полицейским ведомственную награду "Знак почета".

Фото: МВС

Во время селекторного совещания их также поздравил президент Украины Владимир Зеленский. "Вся страна наблюдала за ходом этой спецоперации. Мы гордимся вашим профессионализмом", - сказал президент.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что такая ситуация не является типичной для Украины.

"Спецоперация по поиску преступника продолжалась восемь дней. В прошлую субботу, ночью, группа полицейских нашла, где он скрывался. Во время преследования один из сотрудников полиции, Петр Гума, стал третьим заложником. Это редкий для Украины случай, преступник хотел такой судьбы. У него было восемь дней для того, чтобы сдаться", - отметил Геращенко.

Напомним, Романа Скрыпника, который 23 июля похитил авто и захватил в заложники полковника полиции, застрелили ночью 1 августа у заброшенного дома в селе Опошня на Полтавщине. Как сообщил заместитель главы МВД , снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию Скрыпника, поскольку он взял в заложники сотрудника полиции и угрожал взорвать гранату. Снайпер попал Скрыпнику в голову, полицейский успел отскочить в сторону, после чего граната взорвалась.

Видео ликвидации полтавского террориста руководство МВД опубликовало на своих страницах в соцсетях.

Правомерность действий полиции при задержании

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