Аваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террориста
Министр вручил полицейским наградное оружие, а глава Нацполиции - "Знак почета".
Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил полицейских, обезвредивших злоумышленника, который 23 июля угнал авто и захватил в заложники полковника полиции на Полтавщине.
Об этом сообщается на сайте МВД.
Ведомственные награды МВД «Огнестрельное оружие» получили: инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области майор Артем Нужненко; начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области капитан Петр Гума; два старших инспектора по особым поручениям - штурмовики управления "КОРД" ГУ ЧП в Полтавской области - старший лейтенант и старший сержант полиции.
Глава Нацполиции Игорь Клименко вручил всем полицейским ведомственную награду "Знак почета".
Во время селекторного совещания их также поздравил президент Украины Владимир Зеленский. "Вся страна наблюдала за ходом этой спецоперации. Мы гордимся вашим профессионализмом", - сказал президент.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что такая ситуация не является типичной для Украины.
"Спецоперация по поиску преступника продолжалась восемь дней. В прошлую субботу, ночью, группа полицейских нашла, где он скрывался. Во время преследования один из сотрудников полиции, Петр Гума, стал третьим заложником. Это редкий для Украины случай, преступник хотел такой судьбы. У него было восемь дней для того, чтобы сдаться", - отметил Геращенко.
Напомним, Романа Скрыпника, который 23 июля похитил авто и захватил в заложники полковника полиции, застрелили ночью 1 августа у заброшенного дома в селе Опошня на Полтавщине. Как сообщил заместитель главы МВД, снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию Скрыпника, поскольку он взял в заложники сотрудника полиции и угрожал взорвать гранату. Снайпер попал Скрыпнику в голову, полицейский успел отскочить в сторону, после чего граната взорвалась.
Видео ликвидации полтавского террориста руководство МВД опубликовало на своих страницах в соцсетях.
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