Аваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террориста

Министр вручил полицейским наградное оружие, а глава Нацполиции - "Знак почета".

Аваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террориста
Фото: МВС

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил полицейских, обезвредивших злоумышленника, который 23 июля угнал авто и захватил в заложники полковника полиции на Полтавщине.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Ведомственные награды МВД «Огнестрельное оружие» получили: инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области майор Артем Нужненко; начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области капитан Петр Гума; два старших инспектора по особым поручениям - штурмовики управления "КОРД" ГУ ЧП в Полтавской области - старший лейтенант и старший сержант полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко вручил всем полицейским ведомственную награду "Знак почета".

Фото: МВС

Во время селекторного совещания их также поздравил президент Украины Владимир Зеленский. "Вся страна наблюдала за ходом этой спецоперации. Мы гордимся вашим профессионализмом", - сказал президент.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что такая ситуация не является типичной для Украины.

"Спецоперация по поиску преступника продолжалась восемь дней. В прошлую субботу, ночью, группа полицейских нашла, где он скрывался. Во время преследования один из сотрудников полиции, Петр Гума, стал третьим заложником. Это редкий для Украины случай, преступник хотел такой судьбы. У него было восемь дней для того, чтобы сдаться", - отметил Геращенко.

Напомним, Романа Скрыпника, который 23 июля похитил авто и захватил в заложники полковника полиции, застрелили ночью 1 августа у заброшенного дома в селе Опошня на Полтавщине. Как сообщил заместитель главы МВД, снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию Скрыпника, поскольку он взял в заложники сотрудника полиции и угрожал взорвать гранату. Снайпер попал Скрыпнику в голову, полицейский успел отскочить в сторону, после чего граната взорвалась.

Видео ликвидации полтавского террориста руководство МВД опубликовало на своих страницах в соцсетях.

Правомерность действий полиции при задержании

проверяет Государственное бюро расследований.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)
Мэр Косово подхватил коронавирусМэр Косово подхватил коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
В деле "луцкого террориста" назначили 30 экспертиз и допросили полсотни человекВ деле "луцкого террориста" назначили 30 экспертиз и допросили полсотни человек
Советник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких днейСоветник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких дней
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Зеленский потребовал от Венедиктовой и Авакова остановить насилие на улицахЗеленский потребовал от Венедиктовой и Авакова остановить насилие на улицах
Италия предоставила спецтехнику и снаряжение для ликвидации последствий паводков, - АваковИталия предоставила спецтехнику и снаряжение для ликвидации последствий паводков, - Аваков
Шмыгаль и Аваков вылетели в пострадавшую от паводка Ивано-Франковскую областьШмыгаль и Аваков вылетели в пострадавшую от паводка Ивано-Франковскую область
Арсен Аваков снял с себя ответственность за дело об убийстве ШереметаАрсен Аваков снял с себя ответственность за дело об убийстве Шеремета
Шмыгаль похвалил Авакова за "хорошие качества в управлении кризисом"Шмыгаль похвалил Авакова за "хорошие качества в управлении кризисом"
Арсен Аваков требует денег от антикоронавирусного фондаАрсен Аваков требует денег от антикоронавирусного фонда
Полиция показала систему видеофиксации действий правоохранителей в изоляторах Custody RecordsПолиция показала систему видеофиксации действий правоохранителей в изоляторах Custody Records
Последние новости
Подгружаем последние новости