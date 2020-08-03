Задержанные под Минском роSSияне ехали транзитом в Латинскую Америку, - консул фюрера РФ

25 июля все они якобы должны были вылететь в Стамбул, после чего - в третью страну.

Консул РоSSии в Беларуси Кирилл Плетнев заявляет, что задержанные под Минском россияне находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку.

Об этом он рассказал в эфире пропагандистского телеканала, передает "Интерфакс".

"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил роSSийским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд", - сказал Плетнев

По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего - в третью страну.

"Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - добавил консул.

Плетнев также добавил, что задержанные выражают недоумение в связи с предъявляемыми им обвинениями и "не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии".

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители задержали 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе. Задержанные путаются в показаниях и говорят, что ехали осмотреть Собор Софии в Стамбуле.

Девять из них являются уроженцами Украины, им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК). Запрос на экстрадицию "вагнеровцев" Украина уже направила Беларуси.