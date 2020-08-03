Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой

Народный депутат от “Слуги народа”, избранный на 94 мажоритарном округе Киевщины Александр Дубинский призвал отправить в отставку глав Министерства финансов Сергея Марченко и Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Нардеп, являющийся зампредом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявляет, что после смены руководства налоговой и таможни коррупционные схемы не исчезли, а просто перешли из одних рук в другие, и публикует суммы “скруток” по налогу на добавленную стоимость (НДС). Также Дубинский предостерегает от возможного назначения руководителем Киевской таможни нынешнего замглавы таможенного органа Днепропетровской области Сергея Сличко, называя его опытным организатором теневых схем.

Об этом KV стало известно из сообщения народного депутата Александра Дубинского (на фото) (“Слуга народа”, 94 округ Киевщины) на его странице в Facebook.

Нардеп запостил в FB, что “в результате масштабных схем по так называемым “скруткам” НДС бюджет Украины (в июне 2020 года – KV ) недосчитался по меньшей мере 2,7 млрд грн. Это почти в полтора раза больше, чем кредит, который на днях получила Украина от ЕС . При этом, по моим данным, сумма взяток падким на легкие деньги налоговикам составила 5 млн долл.”.

Дубинскому “очевидно, что подобные схемы могут существовать только, когда “в доле” те, кто сидит на самом верху. Поэтому я требую увольнения главы налоговой Алексея Любченко, а также отставки Сергея Марченко с поста министра финансов, который “крышует” криминальную деятельность своего подопечного”.

Согласно данным нардепа Дубинского, из-за незаконных схем на уровне Киевской области бюджет не досчитался 310 млн 224,1 тыс. гривен (при общем объеме в 1 млрд 551 млн 120,4 тыс. гривен). Это третье место по сравнению с другими областями.

По Киеву сумма несколько меньше – 191 млн 112,5 тыс. гривен (объем – 955 млн 562,6 тыс. гривен), и это шестое место в “антирейтинге” по “скруткам”.

В целом по стране, по данным обнародованных Дубинским, речь идет о 2 млрд 740 млн 991 тыс. гривен “скрученного” НДС (объем – 13 млрд 704 млн 955 тыс. гривен). Это за позапрошлый месяц с.г.

При этом, на своем YouTube-канале нардеп Дубинский выставил видео, в котором обозначил роль киевской таможни в схемах ухода от налогообложения.

“Сотрудник Днепровской таможни Сличко силами группировки Иванова-Слюсарева (это такие "смотрящие" за таможней при действующем Кабмине Шмыгаля и при и.о. главы Таможенной службы Муратове... назначают его на Киевскую таможню. Человек фигурирует в семи уголовных делах, попал по блату на Днепровскую таможню, там из 600 рабочих дней 360 провел на больничном и в отпуске... очень нужный персонаж, чтобы присматривать за схемами на Киевской таможне. Это и ввоз брендовых шмоток в сотни раз дешевле их реальной стоимости, и махинации с бытовой электроникой, и провоз дорогих мобильных телефонов под видом почтовых отправлений через аэропорты "Борисполь" и "Жуляны"... И это курирует министр финансов Марченко”, – заявил Александр Дубинский.

Фигурирующий в ролике Сергей Сличко – заместитель начальника Днепровской таможни ГФС. Родился в 1982 году в г. Мукачево, после окончания Академии таможенной службы в 2004 году проходил службу в таможенных органах – работал в Донецкой, Восточной, Сумской, Луганской, Киевской таможнях. С марта 2016 года стал занимать руководящие посты в Херсонской, Львовской, Днепропетровской таможни ДФС.

В открытых источниках присутствуют обвинения Сличко в коррупции, организации схем уклонения от налогов на таможнях в интересах высокопоставленных лиц при президенте Петре Порошенко. Называются также номера уголовных дел, о которых в своем ролике упоминал нардеп Дубинский. “Назначение опытного коррупционера Сличко на должность главы Киевской таможни – будет сигналом к тому, что антикоррупционная политика Президента Зеленского является всего лишь фикцией, мыльным пузырем и проводится “понарошку”, для отвода глаз “лохтората”, – пишет издание “Коррупция.Инфо”.

Сам нардеп Дубинский, напомним, является главой Киевской областной организации партии “Слуга народа”. В прошлом журналист “1 + 1”, занимавшийся расследованием разнообразных махинаций в бюджетной сфере, сейчас он – замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Считался одним из фаворитов на внутрипартийных праймериз по определению будущего кандидата на пост киевского городского головы, однако им не стал – президент Владимир Зеленский и партийная верхушка решили, что в противовес действующему градоначальнику Виталию Кличку “слуги народа” выставят своего нардепа Ирину Верещук.

Как информировала KV , временным (на период карантина) председателем ГНС Кабмин назначил Алексея Любченко, который в 2009-2011 годах работал зампредом Государственной налоговой администрации (ГНА). Считается, что Любченко пролоббировал один из спонсоров “Слуги народа”, бизнесмен из Черновцов, экс-таможенник Илья Павлюк, имеющий влияние на группу депутатов пропрезидентской фракции.

Ранее KV сообщала, что Кабмин уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы (ГТС) Максима Нефедова и его заместителей, а также главу ГНС Сергея Верланова. А в ходе внеочередного пленарного заседания 24 апреля 2020 года Рада создала временную следственную комиссию по расследованию возможных фактов махинаций с НДС, обнародованных экc-министром финансов Игорем Уманским.

По оценкам экспертов схема минимизации налогов стоит для компаний от 10% до 13% от суммы сделки. Бывший первый заместитель начальника налоговой милиции Юрий Атаманюк считает главным инструментом по уклонению от уплаты налогов именно так называемые “скрутки”, ежемесячные обороты которых достигают 25 млрд гривен. По его словам, главным в схеме является конвертационный центр, который делает “скрутку” действующему бизнесу, продавая ему все необходимые документы для ухода от уплаты НДС и налога на прибыль.