Зеленский требует от правительства создать «огромное количество рабочих мест»

Президент Владимир Зеленский потребовал от министра экономики информацию о том, какие меры предпринимаются для защиты украинцев от негативного влияния эпидситуации. Об этом передает пресс-служба ОП.

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Какую информацию предоставил министр

Министр экономики сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, трудоустроенных 180 тыс. ФОПов, которые находятся в вынужденных временных отпусках и поэтому потеряли зарплату.

Правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тыс. украинцев. Отдельно министр остановился на запуске программы кредитования «5-7-9%» и компенсации налоговых ставок аграриям.

О чем сказал президент

Президент в ответ ответил, что сомневается в том, что эти программы предметно помогают большинству украинцев.

«Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, или обеспечивать местом работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что сейчас правительство тратит миллиарды на поддержку бизнеса, сохранило сотни тысяч рабочих мест и трудоустроило 240 тыс. человек.

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