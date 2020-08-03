Зеленский требует от правительства создать «огромное количество рабочих мест»
Президент Владимир Зеленский потребовал от министра экономики информацию о том, какие меры предпринимаются для защиты украинцев от негативного влияния эпидситуации. Об этом
Какую информацию предоставил министр
Министр экономики сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, трудоустроенных 180 тыс. ФОПов, которые находятся в вынужденных временных отпусках и поэтому потеряли зарплату.
Правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тыс. украинцев. Отдельно министр остановился на запуске программы кредитования «5-7-9%» и компенсации налоговых ставок аграриям.
О чем сказал президент
Президент в ответ ответил, что сомневается в том, что эти программы предметно помогают большинству украинцев.
«Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, или обеспечивать местом работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль», — сказал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что сейчас правительство тратит миллиарды на поддержку бизнеса, сохранило сотни тысяч рабочих мест и трудоустроило 240 тыс. человек.
Ранее сообщалось
- Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.
- Как ранее отмечали в Нацбанке, смягчение карантинных ограничений способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий сектора услуг, которые наиболее пострадали во время коронакризиса. Ситуация на рынке труда хоть и остается хуже докризисной, демонстрирует признаки стабилизации.
- В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривен, которые позволят продержаться на карантине.