НАБУ вручила подозрения по делу о незаконном выделении газового месторождения "Арконе"

Шестерых человек подозревают в нанесении государству 196,8 млн грн убытков.

НАБУ вручила подозрения по делу о незаконном выделении газового месторождения "Арконе"
Фото: Lb.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, благодаря которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская область) по заниженной стоимости.

В результате государство не получило 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Среди подозреваемых:

- бывший заместитель директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ);

- бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ;

- эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ООО НПФ "Проект-Нефтегаз";

- экс-директор ООО "Аркона Газ-Энергия";

- ведущий инженер ООО НПФ "Проект-Нефтегаз";

- главный инженер ООО НПФ "Проект-Нефтегаз".

Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 (служебный подлог) и ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины.

Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы.

Как выяснило следствие, в течение 2016 года ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно обращалось в Государственную службу геологии и недр за получением специального разрешения на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения без проведения аукциона. Однако впоследствии состав владельцев компании изменился - государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

В апреле 2017 года Полтавский облсовет согласовал Госгеонедра предоставление ООО "Аркона Газ-Энергия" без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение месторождения. После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона. Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн. При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна была бы составлять 200,6 млн гривен.

Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами составляет 196,8 млн грн, что и составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.

Напомним, досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года. Основаниями для начала расследования стали заявление народного депутата Виталия Куприя и журналистские расследования программ "Схемы" ("Новый газовый бизнес окружения Петра Порошенко") и "Бигус.инфо" ("Литиевая лихорадка: как депутатское окружение захватывает государственные недра").

31 июля НАБУ провело обыск в офисе компании Smart Energy, входящей в "Смарт Холдинг" Вадима Новинского. Отмечалось, что следственные действия проводились в рамках расследования законности выдачи в 2017 году спецразрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия".

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