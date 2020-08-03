Кличко опережает ближайшего конкурента в 3,5 раза, - "Рейтинг"

Рейтинг столичного мэра продолжает расти.

Кличко опережает ближайшего конкурента в 3,5 раза, - "Рейтинг"
Фото: Макс Левин

Глава Киева Виталий Кличко лидирует на мэрских выборах: за него готовы проголосовать почти 42% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 26-27 июля.

«В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого отдали бы свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании», - отмечается в сообщении Социологической группы «Рейтинг».

Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос почти в 1,5 раза за пять месяцев: в феврале он был менее 30%, в апреле-мае - менее 40%.

Также Кличко продолжает опережать конкурентов: разрыв с ближайшим преследователем - более чем 3,5 раза.

«С.Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных, И.Верещук - 9,4%, А.Пальчевского - 9,0%, А.Гончаренко - 5,4%, А.Попова - 4,5%, В.Рабиновича - 3,5%, А.Омельченко - 3,3%, А.Ильенко - 2,6%, В.Нестора - 2,1%. Не определились - около 8,5% опрошенных», - сообщает «Рейтинг».

Кроме того, исследователи-социологи сообщают, что при условии выхода во второй тур Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу.

«В паре с И.Верещук с результатом 64% против 22%, в паре с А.Гончаренко - 68% против 13%, с А.Пальчевским - 67% против 20%, с С.Притулой - 63% против 21%», - передает «Рейтинг».

В то же время, в соответствии с результатами социологического исследования, партия Кличко «УДАР» входит в группу лидеров.

«Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет являются партии «Европейская солидарность», за которую отдали бы голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия «Слуга народа» с результатом 19,3% и партия «УДАР» - 17,1%», - отмечает «Рейтинг».

С августа прошлого года рейтинги партий «Европейская солидарность» и «УДАР» имеют положительную динамику, «Слуги народа» - стабильно отрицательную.

Исследование проведено Социологической группой «Рейтинг» 26-27 июля. Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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