Директор столичного Департамента ЖКИ Науменко получил 130% надбавки к окладу

Директор столичного Департамента ЖКИ Науменко получил 130% надбавки к окладу

Столичный голова Виталий Кличко назначил директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) 130% надбавки к окладу. Надбавка назначена за интенсивность труда в июле. 

Об этом KV стало известно и распоряжения столичного головы Виталия Кличко 30 июля 2020 года № 488. 

“Установить Науменко Дмитрию Владимировичу – директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 01 по 31 июля 2020 надбавку за интенсивность труда в размере 130% к должностному окладу”, – говорится в распоряжении.

Согласно документу, надбавка назначена в соответствии с пунктами 3-5 Положения о применении стимулирующих выплат государственным служащим, утвержденного постановлением Кабмина от 18 января 2017 года № 15.

Напомним, Дмитрий Науменко с 17 июля 2017 года возглавил Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. Он был назначен на эту должность по результатам конкурса. Курирует деятельность этого департамента заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщала KV, столичный голова Виталий Кличко установил надбавки руководителям структурных подразделений Киевской горгосадминистрации за интенсивность труда в июне. Размер надбавок варьируется от 80% до 185% к должностному окладу. 

Фото: KV

КиевVласть


Сергей Албул, КиевВласть

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