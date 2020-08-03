Директор столичного Департамента ЖКИ Науменко получил 130% надбавки к окладу

Столичный голова Виталий Кличко назначил директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) 130% надбавки к окладу. Надбавка назначена за интенсивность труда в июле.

Об этом KV стало известно и распоряжения столичного головы Виталия Кличко 30 июля 2020 года № 488.

“Установить Науменко Дмитрию Владимировичу – директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 01 по 31 июля 2020 надбавку за интенсивность труда в размере 130% к должностному окладу”, – говорится в распоряжении.

Согласно документу, надбавка назначена в соответствии с пунктами 3-5 Положения о применении стимулирующих выплат государственным служащим, утвержденного постановлением Кабмина от 18 января 2017 года № 15.

Напомним, Дмитрий Науменко с 17 июля 2017 года возглавил Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. Он был назначен на эту должность по результатам конкурса. Курирует деятельность этого департамента заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщала KV , столичный голова Виталий Кличко установил надбавки руководителям структурных подразделений Киевской горгосадминистрации за интенсивность труда в июне. Размер надбавок варьируется от 80% до 185% к должностному окладу.

Фото: KV